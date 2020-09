Tiemme: online fino al 15 ottobre la procedura di richiesta di voucher TPL

(FERPRESS) – Grosseto, 4 SET – Prosegue fino al 15 ottobre 2020, online sul sito www.tiemmespa.it, la procedura per richiedere il ristoro degli abbonamenti ai servizi di Tpl non usufruiti durante il periodo di lockdown legato al Covid-19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it