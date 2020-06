Tiemme: ok a Bilancio d’Esercizio 2019, chiuso con circa 900 mila euro di utile e accantonamenti pari a 1,7 mln

(FERPRESS) – Grosseto, 26 GIU – Un utile di esercizio che sfiora i 900 mila euro a cui si sommano accantonamenti prudenziali per 1,7 milioni di euro. Con questi numeri l’assemblea dei soci di Tiemme Spa, riunita oggi venerdì 29 giugno in videoconferenza, ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2019.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

