Tiemme: nel bacino di Piombino si rafforza collaborazione con forze dell’ordine su evasione tariffaria

(FERPRESS) – Piombino, 23 OTT – Si rafforza ulteriormente la collaborazione tra Tiemme e le forze dell’ordine del territorio. Nel bacino di Piombino, l’azienda collabora con particolare sinergia con il locale Comando Compagnia Carabinieri qualora, durante le consuete attività di controllo anti evasione tariffaria, si possano originare situazioni di tensione con le persone sottoposte a verifica sul regolarità del titolo di viaggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it