Tiemme: incontro del vice Presidente Mancini con gli abitanti dei quartieri di Cotone e Poggetto a Piombino

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – Il vice Presidente di Tiemme, Gianmarco Mancini, ha incontrato alcuni abitanti dei quartieri di Cotone e Poggetto, nel comune di Piombino, per recepire suggerimenti utili rispetto all’attuale organizzazione dei servizi di trasporto e valutare eventuali modifiche rispetto all’attuale organizzazione delle fermate urbane.

