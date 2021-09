TIEMME: gli scuolabus di Siena sono “covidfree” grazie a una pellicola speciale

(FERPRESS) – Siena, 14 SET – Un nuovo sistema per innalzare ulteriormente la sicurezza a bordo della flotta scuolabus di Tiemme in servizio nel Comune di Siena. Grazie ad una speciale pellicola protettiva in ioni di argento, infatti, è possibile garantire un elevato standard di igienizzazione e pulizia quale forma di prevenzione anti Covid-19 su tutti i pulmini gialli, ovvero i mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni delle scuole comunali di Siena.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/9/2021 h 12:51 - Riproduzione riservata