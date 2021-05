Tiemme: emergono nuove abitudini dell’utenza che premia l’acquisto di titoli a bordo con carta bancaria contactless

(FERPRESS) – Grosseto, 10 MAG – La pandemia ha digitalizzato le abitudini di acquisto degli utenti di Tiemme, sempre più inclini a scegliere modalità innovative, smart e sicure. Infatti, nell’anno del Covid-19, Tiemme ha sì registrato un forte calo dei passeggeri a bordo dei propri autobus su tutto il territorio (in media meno 60% su tutto il bacino di competenza) ma anche consolidato il rapporto tra i passeggeri e gli strumenti di pagamento dematerializzati, come lo store online sul sito tiemmespa.it o sulla App Tiemme Mobile 2.0 e, in particolare, con Pay and Go, l’innovativo progetto che consente l’acquisto a bordo dei bus urbani con carte bancarie contactless.

Pubblicato da COM il: 10/5/2021 h 12:18 - Riproduzione riservata