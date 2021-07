Tiemme è “Digital Star”, tra le aziende più innovative in Italia secondo ITQF e La Repubblica

(FERPRESS) – Siena, 19 LUG – Tiemme è tra le aziende più innovative in Italia. A dirlo è l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che, in collaborazione con il settimanale “Affari&Finanza” del quotidiano La Repubblica, premia con l’apposito sigillo di qualità “Digital Star 2021/2022” le aziende più innovative in Italia.

Tiemme entra così a far parte del ranking delle 350 Digital Stars italiane ed è ai vertici per quanto riguarda il settore mobilità. I risultati sono stati pubblicati oggi, lunedì 19 luglio, sulle pagine dell’allegato economico de La Repubblica.

Pubblicato da COM il: 19/7/2021 h 11:32 - Riproduzione riservata