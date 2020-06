Tiemme: dal 3 luglio servizi MareBus su prenotazione al via da Siena, Arezzo e Chianciano Terme

(FERPRESS) – Grosseto, 16 GIU – Nuova organizzazione per i servizi MareBus di Tiemme rispettivamente in partenza da Siena, Arezzo e Chianciano Terme verso le località balneari della costa tirrenica (Follonica, Piombino Porto, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it