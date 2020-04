Tiemme: collegamenti ridotti fino a nuove comunicazioni

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Proseguiranno fino a nuove comunicazioni le modalità di svolgimento ridotte dei servizi di Tpl urbani ed extraurbani gestiti da Tiemme sui territori di competenza, con le varie eccezioni previste area per area e linea per linea.

In seguito alle nuove disposizioni emanate dalle Autorità competenti, infatti, l’attuale organizzazione dei servizi, i quali seguono l’orario festivo per i servizi urbani ed un orario ridotto per quelli extraurbani con specifiche e varianti caso per caso, resterà valida almeno fino al prossimo 13 aprile 2020 compreso, salvo ulteriori comunicazioni e disposizioni.

Proseguono, inoltre, le sospensioni dei servizi scuolabus a porte chiuse, che Tiemme svolge per conto di determinate amministrazioni comunali. Per ulteriori informazioni e dettagli l’azienda rimanda alla consultazione della sezione dedicata del proprio sito web che elenca tutte le misure e le variazioni al servizio adottate in questa fase di emergenza Covid-19: https://www.tiemmespa.it/info-e-news/disposizioni-sanitarie-covid-19/.

Sono inoltre disponibili i servizi di call center (199-168182 per chi chiama da cellulare o 800-922984 per chi chiama da rete fissa) oppure i costanti aggiornamenti della pagina Facebook Tiemme Spa per rimanere sempre aggiornati.

Pubblicato da COM il: 2/4/2020 h 16:06 - Riproduzione riservata