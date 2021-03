Tiemme: a Grosseto nuova organizzazione per la linea urbana g1

(FERPRESS) – Grosseto, 25 MAR – Da venerdì 26 marzo 2021, sarà in vigore una nuova organizzazione per la linea urbana azzurra di Tiemme a Grosseto, identificata dal codice g1, che collega i due estremi della città, dal centro commerciale Maremà a quello dell’Aurelia Antica con crocevia alla Stazione Fs.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it