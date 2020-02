TgCoin: tutte le notizie di oggi dal pianeta Blockchain e delle criptovalute

(FERPRESS) – Roma, 25 FEB – Le notizie di oggi dal pianera Blockchain. Facebook si inguaia per le criptovalute; nasce Coincheck. Negli usa nasce Avant Banck; mercati e #Coronavirus

Al Mana sostiene la diffamazione, la falsità maligna e la falsa pubblicità da parte della società di criptovaluta senza nome. La sua azione diffamatoria è stata presentata a Dublino, la sede europea di Facebook, dove il qxxzuadro giuridico per tali casi è ritenuto più suscettibile per i querelanti rispetto agli Stati Uniti. Lo scorso autunno, Cointelegraph ha riferito che una piattaforma di investimento Bitcoin inesistente e potenzialmente nefasta stava usando apparentemente false testimonianze anche di altri personaggi famosi.

Il presidente e CEO del Berkshire Hathaway, Warren Buffett, non è mai stato il più grande fan delle criptovalute, ma, dopo il suo tanto atteso pranzo da 4,57 milioni di dollari con il capo TRON Justin Sun, ha insistito sul fatto che potrebbe avviare la sua criptovaluta. Tuttavia, il magnate della finanza non stava seriamente dicendo il vero! L’opinione di Buffett su Bitcoin è che dopo tutti questi anni, con i discorsi e le discussioni su come sarebbe stato usato, non ci sono molte prove del suo uso. Ha spiegato che nessuna società sta facendo affari in Bitcoin, e in effetti era stata utilizzata per spostare una discreta quantità di denaro illegalmente.

Coincheck, lo scambio di criptovalute con sede nella nazione asiatica, attualmente gestisce scambi, vendite e acquisti per undici criptovalute. Oggi è stato annunciato che stanno progettando di aggiungerne un altro al mix. La criptovaluta Qtum sarà presto la dodicesima disponibile per il trading in borsa. Come con altre criptovalute gestite dallo scambio, Coincheck consentirà ai suoi utenti di inviare, ricevere, acquistare e vendere Qtum.

YouTube ha condotto un’altra epurazione crittografica, penalizzando una manciata di creatori di spicco, tra cui IvanonTech, CryptoWendyO, Chico Crypto e altri. La piattaforma sembra prendere di mira video sensazionalisti che attivano il suo algoritmo. Colpendo diversi importanti canali di criptovaluta.

In un tribunale degli Stati Uniti di New York, il giudice Katherine Failla ha ascoltato questo pomeriggio tre squadre di querelanti. Che hanno citato in giudizio iFinex. La società stablecoin Tether (USDT) di IFinex e la sua controllata Bitfinex sono state incaricate di manipolare il mercato Bitcoin nel 2017, cosa che l’azienda nega strenuamente.

La Court of Appeals si è pronunciata contro il cambio di valuta digitale Quoine in un caso emblematico relativo ad una violazione del contratto che ha visto la piattaforma invertire illegalmente sette operazioni. La sentenza conclude una battaglia legale iniziata quasi tre anni fa. Quoine, la società madre della piattaforma di trading giapponese Liquid, ora si trova ad affrontare una procedura di transazione dopo che il tribunale ha respinto il suo ricorso per il reclamo caratterizzato dal diritto di annullare gli ordini effettuati dal market maker B2C2 sulla sua piattaforma in base alla premessa che tali transazioni fossero un errore.

La Banca d’Inghilterra ha annunciato che le banche centrali stanno rimanendo indietro nel settore dei pagamenti. Un dirigente della stessa ha affermato che i regolatori dovranno agire in fretta per impedire che le stablecoin dominino il settore dei pagamenti. Sarah John, Capo Cassiere della Banca d’Inghilterra, si è espressa in favore del lancio di valute digitali statali. In particolare, ha esortato le altre banche centrali a prendere in considerazione lo sviluppo di criptovalute in risposta alle novità recentemente introdotte dalle aziende private nel settore dei pagamenti.

Lo stato americano del Wyoming sta aprendo la strada all’adozione di blockchain e criptovaluta nel Paese con una nuova banca nativa di criptovaluta, chiamata Avant Bank, dopo che aveva già approvato 13 leggi relative alla tecnologia blockchain. Lo ha annunciato ieri un ex veterano di Wall Street, Caitlin Long. Secondo Long, la cripto-banca colmerà il divario tra il sistema bancario tradizionale e la tendenza in aumento delle criptovalute. Inoltre, ritiene che ciò aiuterà gli Stati Uniti a tenere il passo con gli altri Paesi.

Le continue paure che circondano l’epidemia di Coronavirus in tutto il mondo hanno avuto un effetto drammatico sull’economia. In Cina, vi sono preoccupazioni crescenti sul fatto che la loro economia possa soffrire di una grave crisi, con il fallimento delle aziende se questo dovesse continuare. Tuttavia, ci sono rinnovate paure che crescono fuori dall’epicentro. Di conseguenza, Bitcoin sta attirando l’attenzione come un bene rifugio.

Gli investitori che desiderano short Bitcoin (BTC) hanno una nuova opzione in Germania. Il 25 febbraio, Boerse Stuttgart – la seconda borsa valori del paese – ha annunciato la quotazione di un prodotto in borsa (ETP) che è inversamente correlato alle oscillazioni dei prezzi della criptovaluta. L’ETP inverso è emesso dal gestore di fondi crittografici 21Shares, precedentemente noto come Amun.

