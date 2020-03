TGCoin: tutte le notizie di oggi dal mondo Cryptovalute e Blockchain

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – La scorsa settimana, il prezzo del bitcoin è sceso brevemente a circa $ 3,600 su BitMEX, liquidando oltre $1,2 miliardi in contratti lunghi. Lo si legge nell’edizione odierna di TGCoinLa ripida correzione del bitcoin è stata intensificata quando il prezzo di BTC è sceso ai $5.000 da $7.900, registrando un calo del 35%. Il pullback iniziale ha provocato la liquidazione o la riduzione della leva finanziaria di una lunga quantità di contratti lunghi, portando il motore di liquidazione BitMEX a vendere decine di milioni di dollari di bitcoin alla volta.

Oggi parliamo sempre di Libra, che pare non essere tanto diversa dalle altre criptovalute. In un recente podcast, Joe Lallouz, CEO di Bison Trails e membro fondatore dell’associazione Libra, ha condiviso le sue idee sul lancio di Libra e le promesse fatte nel libro bianco. Joe era d’accordo sull’idea che Libra favorisse l’inclusione finanziaria, però ha notato che non era tanto diversa in termini di creazione da un semplice sistema che si occupa della trasmissione, della transazione, dello spostamento e del movimento di denaro rispetto a ciò che è presente oggi.

Volgiamo lo sguardo in Colombia. Quì la crescente popolarità delle criptovalute è stata ampiamente discussa, in quanto non esiste un consenso unanime sulle ragioni chiave che stanno guidando questo slancio. Secondo lo Statista Global Consumer Survey pubblicato nel 2019, in cui è stato condotto un sondaggio online tra 1.000 persone per ogni Paese studiato, ha dimostrato che l’America Latina è la regione con il maggior numero di utenti di criptovalute al mondo.

Coinbase lancia il batch delle transazioni BTC, facendo risparmiare agli utenti il 50% sulle commissioni. Lo scambio prevede che ciò ridurrà il carico sulla rete BTC e le commissioni risultanti pagate dai clienti per l’invio di denaro. Eli Haims, Product Manager di Coinbase, ha descritto ciò come una mossa per la quale gli utenti potrebbero risparmiare sulle commissioni di transazione. Riducendo il carico sulla rete di oltre il 50%, le commissioni di transazione si abbasserebbero di un importo equivalente.

In una serie di tweet, il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato che lunedì firmerà un ordine esecutivo per chiudere una serie di attività in tutta la città. In vigore martedì 17 marzo alle 9:00. Inclusi ristoranti, bar e caffè che rimarranno aperti solo per il ritiro e la consegna. Il sindaco chiuderà anche i locali notturni, cinema, piccole sale teatrali e sale da concerto per fermare la diffusione del coronavirus. Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, chiuderà cinema, bar, discoteche, palestre e luoghi di intrattenimento fino al 31 marzo, data che può cambiare a seconda dell’epidemia.

Il 16 marzo, il mercato degli asset digitali Binance.US elencherà XTZ, la criptovaluta interna del progetto blockchain Tezos. Secondo un annuncio sul sito Web di Binance, il trading per le coppie di trading XTZ / USD e XTZ / BUSD sarà disponibile lunedì 16 marzo alle 9:00 EST.

La Reserve Bank of Zimbabwe, la banca centrale del Paese, regolerà le criptovalute dopo che, nel 2018, aveva vietato alle banche locali di elaborare pagamenti crittografici. La banca centrale ha già iniziato ad elaborare un quadro politico per guidare le operazioni delle società di crittografia. Apparentemente la RBZ ha ammesso che la tendenza delle criptovalute sia una realtà! La mossa della RBZ sembra essere significativa, dato che a maggio 2018 la banca centrale ha vietato alle banche locali di negoziare o elaborare pagamenti collegati a criptovalute.

Un altro incontro di professionisti della criptovaluta e blockchain è stato rinviato mentre la crisi globale del coronavirus continua. Stavolta si tratta del Giappone. Il vertice Blockchain TEAMZ – la più grande conferenza blockchain in Giappone – si sarebbe dovuto tenere dal 22 al 23 aprile, ma è stato rimandato al 28 settembre.

Il presidente Trump ha deciso di fare un giro di vittoria questo fine settimana, definendo la manifestazione di venerdì sui mercati finanziari la “più grande crescita del mercato azionario della storia”. Le turbolenze globali hanno sconvolto i mercati e i politici sono improvvisamente diventati le più grandi cheerleader del mercato azionario. Il presidente Donald Trump è stato particolarmente interessato a celebrare tutti i guadagni del mercato azionario come suoi.

La Ziliqua tramite un comunicato stampa ha annunciato di aver stretto una partnership con la piattaforma Switcheo. Una piattafora exchange decentralizzata basata sulla blockchain di NEO. Allo scopo di creare un DEX di Ziliqua. Tra meno di due mesi gli utenti della piattaforma potranno scambiare ZIL contro diversi asset. Il motivo è che l’exchange permette il trading crosschain con valute come Ethereum (ETH), EOS, e NEO.