TG Coin: tutte le notizie di oggi su Blockchain e Cryptovalute

(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Il notiziario di oggi a cura del TG Coin su Blockchain e Cryprovalute. Oggi si parla di India, USA, Sud Africa, Corea del Nord e Gran Bretagna.

MEW, ovvero MyEtherWallet ha rilasciato un’app mobile chiamata MEWconnect che consente agli utenti di acquistare criptovalute in meno di 15 secondi, ma c’è un problema! Gli utenti devono avere Apple Pay e commissioni del 3,99% negli Stati Uniti e del 5,25% nel resto del mondo. Google Pay, invece, non è ancora supportato. Tuttavia, questa è la prima app mobile e Fiat Onramp per MEW, uno dei portafogli di criptovaluta ampiamente utilizzati al mondo. La fiat on-ramp è fornita attraverso una partnership con la società di trasferimento di denaro blockchain Wyre. Il fondatore di MEW, Kosala Hemachandra, ha detto che l’app mobile è una parte molto necessaria dell’ecosistema.

La Commissione presidenziale sudafricana riguardo la Quarta Rivoluzione Industriale ritiene che la tecnologia blockchain e l’intelligenza artificiale potrebbero contribuire a ridurre la disoccupazione nel Paese. Proprio questa settimana il commissario Mpho Dagada ha dichiarato alla Blockchain Africa Conference di Johannesburg che la blockchain potrebbe portare importanti vantaggi economici. Dagada ha affermato che il settore minerario sudafricano, in particolare, potrebbe beneficiare di soluzioni lungimiranti che utilizzano la tecnologia blockchain.

E’ stato rivelato come due cittadini cinesi associati con la Corea del Nord abbiano fatto a riciclare $100 milioni di cripto rubate. Si ritiene che la coppia sia associata all’oscuro gruppo Lazarus, che è stato alla base della violazione della Sony nel 2014, dell’epidemia di ransomware WannaCry nel 2017 e di un attacco da $7 milioni a Bithumb. Hanno usato “catene a buccia” per nascondere le dimensioni dei depositi per evitare attenzioni indesiderate e fotografie documentate per ingannare i processi di verifica del KYC, tra gli altri trucchi. Il 2 marzo, l’Ufficio del Tesoro degli Esteri degli Stati Uniti (OFAC) ha aggiunto Tian Yinyin e Li Jiadong al suo elenco di individui ed entità sanzionati per il loro coinvolgimento nel riciclaggio di beni crittografici rubati da uno scambio sudcoreano senza nome nel 2018.

La presentazione del Cryptocurrency Act del 2020 inizialmente è stato visto come un grande passo verso la legittimazione dell’industria delle criptovalute negli Stati Uniti. Ma ora rivelato un’apertura per la tracciabilità delle transazioni da parte del Segretario del Tesoro. Il disegno di legge incentrato sulle criptovalute è stato presentato dal rappresentante Paul Gosar (R-AZ) con l’intenzione di fornire chiarezza normativa attraverso i mezzi per classificare le criptovalute in tre categorie distinte.

Il prezzo del Bitcoin (BTC) ha appena subito il suo peggior crollo toccando il suo nuovo minimo annuale di $ 5.301. Mentre gli analisti stanno cercando trovare una soluzione, Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, è convinto che si tratti di un gioco di fiducia. Secondo Novogratz, la fiducia globale è quasi evaporata.

La Bank of England (BoE) sta valutando seriamente i pro ei contro dell’emissione di una valuta digitale della banca centrale (CBDC) denominata in sterline. La banca centrale britannica ha riconosciuto che una sterlina digitale potrebbe destabilizzare l’attuale sistema bancario. Tuttavia, una valuta digitale potrebbe utilizzare l’ultima tecnologia FinTech e rendere le transazioni più facili e veloci per i consumatori. La Banca ha appena pubblicato un rapporto di 57 pagine che esamina come i CBDC potrebbero essere introdotti nei mercati esistenti, fungendo da riserva di valore oppure venendo utilizzati nelle transazioni quotidiane.

MakerDAO, azienda leader nel fiorente settore della finanza decentralizzata (DeFi), costruita su Ethereum, ha chiesto in fretta il voto della comunità il 13 marzo in vista della prima asta di debiti del progetto. Secondo Maker (MKR), il voto deciderà modifiche necessarie che sono state identificate durante le ricadute del recente bagno di sangue sul mercato delle criptovalute, che ha visto precipitare il prezzo dell’ETH di circa il 30% in 24 ore. MakerDAO è il protocollo DeFi che crea lo stablecoin Dai (DAI).

Secondo i media locali in Nigeria, le forze dell’ordine del Paese sono apparentemente indifese poiché le società fraudolente di criptovaluta su larga scala vittimizzano milioni di ignari nigeriani. I truffatori traggono profitto dall’ignoranza delle persone che non conoscono le criptovalute, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Questi truffatori sanno quanto bene capitalizzare sulla corsa al rialzo del 2017 in quanto promettono agli investitori enormi ritorni in un breve periodo.

All’inizio di questo mese, la Corte Suprema dell’India ha emesso il suo verdetto in un caso emblematico che ha promesso di inaugurare un’era rialzista per la criptovaluta nel paese. La Corte ha deciso di ribaltare una circolare della Reserve Bank of India (RBI) – pubblicata nell’aprile 2018 – che aveva vietato i servizi delle banche a tutte le società collegate alle criptovalute. Tuttavia, non tutte le banche sembrano conformarsi alla sentenza.

Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) richiede alle società statali di criptovaluta sanzionate di fornire piani dettagliati di preparazione al coronavirus, segnalando la serietà che COVID-19 pone alle imprese e alla salute pubblica. Le imprese della “valuta virtuale” devono produrre piani di emergenza con dettagli minuziosi e dettagliati, secondo una lettera inviata martedì. I preparativi devono includere strategie di protezione dei dipendenti, maggiore mitigazione del rischio cibernetico, piani e procedure di comunicazione in caso di catastrofi per garantire il continuo funzionamento delle operazioni critiche “al minimo”.

Pubblicato da AAR il: 13/3/2020 h 16:05 - Riproduzione riservata