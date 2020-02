TG Coin: le notizie di oggi dal mondo delle crypto-valute e del Blockchain

(FERPRESS) – Roma, 27 FEB – Calano le borse, cala in Bitcoin. Iran sceglie crypto contro gli USA. Coronavirus e Blockchain, Questo e molto altro nel giornale di oggi a cura del TgCoin.

Hong Kong potrebbe presto rafforzare le sue attività di polizia nel settore delle criptovalute per conformarsi meglio alle norme internazionali antiriciclaggio. Paul Chan, il segretario finanziario, ha affermato che le nuove normative potrebbero essere rivolte ai fornitori di servizi di asset virtuali, o VASP, il termine catchall usato dalla Financial Action Task Force nella sua ultima guida “Regola di viaggio”. Nuovi regolamenti potrebbero aumentare il calore sugli scambi di criptovalute, i banchi OTC e i broker a Hong Kong, un hub cripto globale. Tali entità sono già monitorate dall’Autorità monetaria di Hong Kong, che a dicembre ha raccomandato ai VASP di vigilare sull’autoregolamentazione delle attività dei propri clienti.

Il prezzo del Bitcoin è sceso di quasi l’8% a un minimo giornaliero di $8.531. Alla campana di apertura, i mercati azionari hanno recuperato alcune delle perdite dei due giorni precedenti, ma al momento della stesura dei futures Dow Jones, i futures S&P 500 e i futures Nasdaq sono scesi rispettivamente dell’1,32%, 1,33% e 1,31%, con gli investitori sempre più preoccupati riguardo l’impatto economico del Coronavirus, che è ora presente in tutti i continenti tranne l’Antartide! Il prezzo del Bitcoin è sceso del 10,08% nella settimana ed è sul punto di restituire tutti i guadagni maturati dal 26 gennaio in cui era passato da $8.336 a $10.500. I trader stanno lottando per mantenere il prezzo al di sopra degli $8.500.

Oggi la Stellar Development Foundation ha annunciato un investimento in borsa di $715.000 in DSTOQ. Si tratta di un progetto FinTech che consente agli utenti di investire in titoli tradizionali con fiat e criptovaluta. DSTOQ si basa su Stellar dal 2018, ma questa notizia rende ufficiale la relazione.

Questa settimana un generale iraniano ha chiesto un modo unico per aggirare le sanzioni sul suo paese applicate dagli Stati Uniti. Saeed Muhammad, comandante del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica, ha chiesto all’Iran di usare le criptovalute per eludere le sanzioni economiche.

Un giudice federale nello stato della California ha respinto la mozione di Ripple. Per porre fine alla dannosa causa sui titoli XRP. Dando così un duro colpo al gigante della blockchain da $ 10 miliardi. Ripple ha compiuto uno sforzo disperato per impedire che la causa procedesse nel dicembre 2019.

Chamath Palihapitiya, il presidente della Virgin Galactic e fondatore della società di investimento Social Capital, si è opposto alle opinioni negative di Warren Buffett su Bitcoin. Addirittura ha dichiarato che tutti dovrebbero allocare una parte del proprio portafoglio di investimenti nella più grande risorsa digitale. Pensa che l’acquisto di grandi porzioni di BTC quando i mercati finanziari stanno precipitando sia una “strategia idiota”, secondo lui le persone dovrebbero farlo gradualmente nel tempo.

La società di sicurezza Blockchain CertiK ha rilasciato una demo e un manuale di riferimento linguistico per il suo linguaggio di programmazione DeepSEA incentrato sul contratto intelligente. Sia CertiK che i suoi progetti accademici di ricerca e sviluppo affiliati hanno ricevuto finanziamenti da artisti del calibro di Binance Labs, Ethereum Foundation e Qtum. La demo di DeepSEA, il compilatore e il manuale di riferimento del linguaggio rilasciati questa settimana hanno lo scopo di fornire agli sviluppatori una visione approfondita e pratica del design del linguaggio.

Anche la società europea di trasferimento di denaro Azimo annuncia la partnership con Ripple! Azimo utilizzerà la soluzione di liquidità su richiesta di Ripple, che sfrutta XRP, per regolare i pagamenti transfrontalieri nelle Filippine. Ripple ha affermato che l’ODL aiuta a regolare due valute “in pochi secondi” ed ha il potenziale per ridurre i costi di liquidità fino al 60% rispetto alle soluzioni bancarie tradizionali.

Non vi è stata alcuna connessione diretta tra l’epidemia di Coronavirus e la correzione del mercato crittografico. Ma i segni ci sono. Il crypto crash sta accelerando mentre gli investitori iniziano a farsi prendere dal panico, una raffica di notizie false sui social media non aiuta le cose.

L’opposizione continua a crescere contro l’implementazione della controversa proposta Programmatic Proof-of-Work (ProgPoW) nella comunità di Ethereum. ProgPoW è un algoritmo PoW resistente ASIC destinato a sostituire ETHhash, l’attuale algoritmo di hashing per la piattaforma

Pubblicato da AAR il: 27/2/2020 h 16:04 - Riproduzione riservata