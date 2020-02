TG Coin: la russa Kaspersky Lab prepara un nuovo tipo di dispositivo di voto on-line basato su blockchain

(FERPRESS) – Roma, 28 FEB – Tutte le notizie di oggi su Blockchain e Cryptovalute. Nel medio periodo si prevedono ampi rialzi di Bitcoin. Kaspersky Lab una delle principali società del mondo che produce antivirus e che controlla il settore delle criptovalute e le risorse digitali emergenti, ha svelato un nuovo tipo di dispositivo di voto basato su blockchain usando Polys, il sistema rilasciato nel novembre 2017 progettato per essere un modo efficace e sicuro di votare online. Sebbene Kaspersky abbia sede a Mosca, la società ha uffici negli Stati Uniti e in tutto il mondo. In tutto ciò esistono sia vantaggi che svantaggi!

Binance offrirà commissioni zero agli utenti che acquistano criptovalute utilizzando Euro, Sterline inglesi e Dollari australiani. Gli utenti nell’Unione Europea, nel Regno Unito e in Australia saranno ora in grado di acquistare criptovalute sulla piattaforma di Binance con le loro valute nazionali. Banxa, il fornitore di soluzioni di pagamento fiat di Binance, ha offerto di ridurre permanentemente le commissioni allo 0% per la maggior parte dei suoi metodi di pagamento popolari. Dopo aver lanciato, l’anno scorso, Binance.US, una società separata focalizzata sul mercato statunitense, Binance sta cercando di catturare anche altri mercati in crescita: Europa e Australia.

Il multiplo stock-to-flow (S2F) suggerisce che la criptovaluta numero uno sia destinata a salire a nuovi massimi di tutti i tempi dopo il prossimo evento dimezzante a maggio. Il rapporto stock-flow misura la scarsità di Bitcoin al fine di prevederne il prezzo futuro. Dalla creazione di Bitcoin, le previsioni sui prezzi di questo modello sono state estremamente accurate! Ora indica che il prossimo rally si dirigerà verso qualcosa tra $50.000 e $100.000 durante il 2021.

Durante il diciannovesimo episodio di ‘Ripple Drop’, David Schwartz, il CTO della società blockchain Ripple, ha parlato di numerosi miglioramenti al Ledger XRP. Ha affermato che i miglioramenti rientrano in categorie del consenso di base e nuove funzionalità come la capacità di emettere stablecoin e qualsiasi attività “ancorata a un valore esterno”.

Secondo un rapporto di BuzzFeed News, Coinbase sembra aver testato la tecnologia di riconoscimento facciale Clearview AI. Tuttavia, Coinbase ha negato che il test riguardasse i dati dei clienti. Clearview AI è stata minacciata di azioni legali da alcune di quelle aziende e piattaforme, tra cui Facebook, Google e Twitter.

Dopo la malcapitata IOTA, oggi la vittima di un nuovo attacco hacker è Ethereum. Ma c’è di più: Crypto Insider afferma che i prestiti flash minacciano DeFi! Secondo Haseeb Qureshi, managing partner di Dragonfly Capital, un fondo di venture capital in criptovaluta, gli attacchi flash su piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) saranno la nuova normalità. Sulla scia degli attacchi consecutivi alla piattaforma DeFi basata su Ethereum bZx, gli addetti ai lavori stanno ripensando al modo in cui il movimento finanziario decentralizzato, che consente agli utenti di impegnarsi nel trading e prestito di prestiti tokenizzati, dovrà lottare con i cattivi attori che sono in grado di sfruttare i buchi nel sistema.

La prossima settimana, un Comitato della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti terrà un’audizione incentrata sull’impatto della blockchain sulle piccole imprese, dato che blockchain e criptovalute stanno influenzando il modo in cui operano sia le grandi società che le piccole imprese! Il Comitato per le piccole imprese terrà un’audizione dal titolo “Building Blocks of Change: I vantaggi della tecnologia Blockchain per le piccole imprese”, in programma il 4 marzo a Washington DC.

Litecoin rafforza la sua presenza in Corea del Sud attraverso una nuova partnership con MeconCash. Con questa collaborazione, i prelievi da LTC a Won coreano saranno possibili su oltre 13.000 sportelli automatici nella Corea del Sud. I possessori di LTC saranno ora in grado di accedere facilmente a contanti rapidi e inviare rimesse ad amici o parenti in Corea del Sud. La fondazione ha anche osservato che questa collaborazione con MeconCash aprirà le porte ad ulteriori collaborazioni in futuro.

Il famoso attore americano Steven Seagal, conosciuto per i suoi numerosi film d’azione, oggi dovrà pagare 330.000$ alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti D’America. Il motivo è che l’attore ha pubblicizzato la ICO di Bitcoiin2Gen senza aver dichiarato di essere stato pagato dall’azienda in questione.

Gli scambi crypto di OKEx e Bitfinex hanno subito attacchi Distributed Denial-of-Service (DDoS) nelle ultime 24 ore. Ma dicono che nessun utente è stato compromesso. Un portavoce di OKEx ha detto a The Block che l’attacco è stato un tentativo di interrompere il normale traffico del server dello scambio con un flusso di traffico Internet.

Pubblicato da RED il: 28/2/2020 h 15:58 - Riproduzione riservata