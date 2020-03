TG Coin: i democratici USA propongono un dollaro digitale in epoca di #Coronavirus﻿

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – I democratici al Congresso degli Stati Uniti hanno redatto due progetti di legge che raccomandano la creazione di un dollaro digitale a causa del Coronavirus. Le fatture rilevanti sono l’Atto di responsabilità per i lavoratori e le famiglie e le protezioni finanziarie e l’assistenza per i consumatori, gli Stati, le imprese e le popolazioni vulnerabili d’America. Se viene introdotto il dollaro digitale, sarà distribuito attraverso il sistema bancario tradizionale.

Jack Ma, imprenditore miliardario e fondatore di Alibaba, sta dando sostegno ai Paesi più colpiti dalla pandemia, come Italia e Spagna, inviando attrezzature salvavita, spedendo i kit di fornitura Covid-19. Dopo le grandi preoccupazioni mostrate dalle istituzioni per quanto riguarda i Paesi africani, il supporto della Jack Ma Foundation include anche 1,1 milioni di kit di test, 6 milioni di maschere e 60.000 tute protettive da distribuire in tutta l’Africa.

Oggi la notizia è che Tezos (XTZ), la decima criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato segnalata, è salita di oltre il 10% da ieri e viene scambiata per $1,66. In passato, Tezos ha sovraperformato molte delle sue controparti crittografiche. Di recente, il 10 marzo per l’esattezza, l’attività stava portando l’industria delle criptovalute verso pascoli più verdi mentre Bitcoin si avvicinava al valore di $8.000.

Oggi i ricercatori di Yale si rivolgono ad Hyperledger per tenere traccia delle emissioni di carbonio. Dovrebbe essere una combinazione di quegli strumenti che gli architetti del software pensano che aiuteranno a mitigare la più grande minaccia esistenziale conosciuta che affrontiamo oggi: i cambiamenti climatici. Un team dell’Open Innovation Lab (OpenLab) dell’Università di Yale ha esplorato come utilizzare registri distribuiti, i sensori di Internet of Things (IoT) e altri strumenti di data science per misurare e tenere traccia delle emissioni di carbonio.

Oggi parliamo di un recente round di finanziamento che ha appena aggiunto una cifra consistente alle casse di uno scambio di criptovalute indiano. Lo scambio con sede a Mumbai, CoinDCX, ha annunciato oggi di aver ricevuto $3 milioni in nuovi finanziamenti. Il round della serie A è stato guidato da Bain Capital Ventures, Polychain e HDR Group. Il CEO e co-fondatore di CoinDCX, Sumit Gupta, ha affermato che il finanziamento fornirà i mezzi per lo scambio per favorire l’adozione di massa di criptovalute in India.

Tg Coin ore 17.00

La Manitoba Securities Commission (MSC) in Canada ha messo in guardia il pubblico dalle truffe in criptovaluta dopo aver represso due aziende. Nonostante l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus, i regolatori canadesi stanno ancora tenendo d’occhio le truffe legate alla criptovaluta. Un recente fallimento ha causato una divisione regionale che ha lanciato un avvertimento al pubblico. La Manitoba Securities Commission ha denunciato due società di criptovaluta promettendo rendimenti nel Paese.

Poco tempo fa abbiamo parlato delle elezioni imminenti degli Stati Uniti e soprattutto del destino che a seguito di queste, spetterà alle criptovalute…Oggi trattiamo ancora di questo argomento al cui centro vi sono i comitati di azione politica (PAC), organizzazioni che possono sostenere i candidati o la legislazione con fondi raccolti privatamente. HODLpac, il PAC fondato da Tyler Whirty della società di capitale di rischio del Gruppo Takoma, potrebbe essere alla ricerca di un nuovo modo per gli americani di donare ai candidati, attraverso l’utilizzo della crittografia.

Uniswap, un mercato di scambio decentralizzato (DEX) basato su Ethereum, ha annunciato oggi che prevede di implementare V2 del suo protocollo nel secondo trimestre di quest’anno. Uniswap V1 ha fornito con successo un’offerta di liquidità automatizzata e aggregata su Ethereum; inoltre, funziona senza molta manutenzione ed è utile per fornire una piattaforma stabile per la conversione di token ERC20. V2 di Uniswap è il successore di V1 e include molte nuove funzionalità e miglioramenti.

Come previsto per la prima volta in un white paper del 2018 dallo pseudonimo “Team Rocket”, il protocollo Avalanche utilizza il campionamento casuale della rete per raggiungere il consenso. Ma è l’ambizione di AVA Labs nel costruire nuove infrastrutture per i mercati finanziari che ora fa avanzare l’azienda. La nuova piattaforma potrebbe avere un valore speciale per le infrastrutture e le applicazioni finanziarie. Non solo nella finanza decentralizzata, (DeFi) ma anche per le aziende di Wall Street. Ha affermato Kevin Sekniqi, cofondatore di AVA. Questo è il motivo per cui il team ha deciso di mettere radici a Brooklyn invece che nella Bay Area più esperta di tecnologia. Dove Sekniqi ammette che gli “hacker e ingegneri del cuore” di AVA Lab potrebbero inserirsi in modo più naturale.

Bitfinex, la popolare piattaforma di scambio di bitcoin e criptovaluta, ha annunciato oggi di aver implementato uno strumento di sorveglianza proprietario – Shimmer – per combattere gli abusi di mercato e contribuire a promuovere un trading ordinato. Dubbed Shimmer – è un termine usato anche per descrivere il modo in cui un’ape difende il suo alveare. L’avviso di mercato e lo strumento di segnalazione identificherà e indagherà su possibili comportamenti manipolativi e pratiche commerciali sospette; con l’obiettivo di migliorare l’integrità del mercato.

