Cina e USA in primo piano. Andamento dei mercati delle criptovalute. Bitcoin valuta nazionale USA?

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Tra le notizie di oggi dal pianera Criptovalute: protezione delle risorse digitali; Bitcoin valuta nazionale USA? Andamento dei mercati e molto altro

Due cittadini cinesi sono stati accusati di riciclaggio di criptovaluta dal governo degli Stati Uniti! La criptovaluta sarebbe stata rubata in un attacco di scambio di criptovalute del 2018. La loro attività è collegata a Lazarus, un gruppo di hacker presumibilmente collegato al governo nordcoreano. L’OFAC accusa Yinyin Tian e Juiadong Li di aver partecipato ad “un’attività dannosa abilitata per il cyber”. La denuncia per decadenza civile elenca 113 conti ed indirizzi di criptovaluta che sono stati utilizzati dagli imputati e dai cospiratori senza nome per il riciclo dei fondi. La denuncia di decadenza mira a recuperare questi fondi, una parte dei quali è già stata sequestrata. Tuttavia, non si capisce ancora perché l’OFAC abbia aggiunto solo 20 indirizzi bitcoin al suo elenco di cittadini appositamente designati.

“Il mercato delle criptovalute deve migliorare il modo in cui protegge le risorse digitali affinché l’industria continui a crescere!”, queste le parole dell’organizzazione contabile Big Four KPMG. La società ha pubblicato un rapporto lunedì, affermando che almeno 9,8 miliardi di dollari in risorse digitali sono stati rubati dagli hacker dal 2017 a causa di una sicurezza inadeguata o di un codice scritto male. Il rapporto KPMG ha definito la salvaguardia dei token come un qualcosa di assolutamente importante!

Alameda Research, il proprietario della borsa FTX di derivati garantiti da Binance, ha investito oltre 1 milione di dollari nella società di trading crittografico Folkvang, che è uno dei concorrenti di Alameda. Folkvang sarebbe un nuovo fornitore di liquidità e trading quantistico con sede ad Hong Kong. Secondo un comunicato stampa, il posizionamento svilupperà l’offerta esistente di Folkvang ed amplierà la sua presenza a livello globale.Sebbene van Rossum commerciasse algoritmicamente criptovalute dal 2013, lo stesso Folkvang è stato ufficialmente incorporato solo a gennaio. La società è specializzata in derivati di criptovaluta ed è già attiva su BitMEX, le piattaforme di derivati per Binance, OKEx e Huobi, nonché lo scambio FTX.

ThreatFabric, una società di cybersicurezza con sede ad Amsterdam, ha pubblicato un rapporto su una nuova minaccia per la comunità crittografica, noto come virus “Cereberus” Trojan. Secondo il loro rapporto, Cereberus è in grado di rubare codici di autenticazione a due fattori generati dall’app Google Authenticator. Che vengono utilizzati per proteggere gli account bancari online e di posta elettronica, nonché i conti di criptovaluta su determinati scambi.

Mentre 14 stati degli Stati Uniti, tra cui California e Texas, si preparano a votare il Super Martedì, il capitalista di rischio Tim Draper descrive come sarebbe l’America se fosse eletto presidente (almeno per un giorno). Oltre a spezzare la California in sei stati separati e perdonare il fondatore di Silk Road Ross Ulbricht, Draper avrebbe anche reso Bitcoin una valuta nazionale.

Abbiamo già visto come la banca d’Inghilterra fosse favorevole alla criptovaluta, ma ora quasi tutte le banche riconoscono (sempre di più) la tecnologia decentralizzata! Oltre al fatto che diversi Paesi stanno rilasciando le proprie valute digitali della banca centrale, le banche stanno anche prendendo in considerazione la semplice implementazione di soluzioni di tecnologia di contabilità distribuita (DLT). Questi sviluppi hanno comportato una minaccia esistenziale per le istituzioni finanziarie esistenti, che hanno in gran parte deciso di perseguire la nuova tecnologia e vedere come può reinventarsi.

Dopo l’annuncio dell’arrivo della prima “Banca Amichevole” negli Stati Uniti, arriva quella dei tagli di interesse della banca centrale americana per la quarta volta in meno di un anno! Un taglio del tasso di interesse della Federal Reserve è stata una necessità, intensificata con l’aumentare delle infezioni da Coronavirus (Covid-19) negli Stati Uniti. I mercati delle criptovalute hanno continuato a consolidarsi dopo il loro rialzo all’inizio di questa settimana, ma i quelli azionari hanno subito un duro colpo mentre gli investitori restano al limite. La capitalizzazione di mercato totale rimane appena sopra i $250 miliardi mentre il bitcoin resiste a circa $8.800.

Dopo il lancio in India della moneta WRX, la Corte suprema indiana dice NO al divieto di criptovaluta della Banca Centrale! La Corte Suprema dell’India ha violato il divieto bancario imposto dalla banca centrale del Paese, la Reserve Bank of India (RBI), affermando che era incostituzionale. L’RBI aveva comandato alle banche di non servire gli scambi di criptovaluta, praticamente vietandole. La notizia ha provocato un’ondata di sentimento positivo tra i gruppi pro-criptovaluta e gli investitori nel Paese, che per oltre un anno hanno languito nell’incertezza sulla legalità delle criptovalute in India.

Facebook e il lancio di Libra tornano a farsi sentire! Ebbene l’ormai celebre valuta Libra di cui si è spesso discusso sembra essere molto vicina all’uscita. Facebook potrebbe prendere in considerazione la possibilità di modificare il suo piano per l’uscita 2020 della criptovaluta Libra. Quando il gigante dei social media ha introdotto Libra l’anno scorso, lo ha fatto sostenendo che la criptovaluta sarebbe una semplice valuta globale con il potere di trasformare l’economia globale. I regolatori se ne accorsero rapidamente e scoprirono che la società doveva offrire più domande che risposte su quale sarebbe stata la valuta digitale.

Dogecoin la terza moneta con il livello di sicurezza più alto rispetto alle sue colleghe più famose, ha trovato un sostenitore in Elon Musk. Il CEO di SpaceX e Tesla. In realtà Musk non parla direttamente della crypto moneta, bensì pubblica su twitter un meme con una canna da pesca, aggiungendo “E hanno pure la migliore moneta”. Riferendosi a Dogecoin.

Pubblicato da AAR il: 4/3/2020 h 16:30 - Riproduzione riservata