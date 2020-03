TG Coin: Bitcoin come supporto contro la volatilità dei mercati in epoca #Coronavirus?

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Il Federal Reserve Board ha annunciato l’istituzione di un Commercial Paper Funding Facility per supportare il flusso di credito verso le piccole imprese e le famiglie. Con l’ulteriore volatilità attesa nei mercati tradizionali a causa dei timori del Coronavirus, potrebbe fornire al Bitcoin la giusta opportunità di intervenire sul dominio del dollaro americano come valuta di riserva mondiale. questo e molto altro nel TG Coin di oggi.

Il Federal Reserve Board ha annunciato l’istituzione di un Commercial Paper Funding Facility per supportare il flusso di credito verso le piccole imprese e le famiglie. Con l’ulteriore volatilità attesa nei mercati tradizionali a causa dei timori del Coronavirus, potrebbe fornire al Bitcoin la giusta opportunità di intervenire sul dominio del dollaro americano come valuta di riserva mondiale. Infatti, se prossimamente un altro rallentamento economico si verificasse a causa del Coronavirus, è altamente possibile che le banche centrali emettano una nuova valuta.

Ripple sta collaborando con DeeMoney della Thailandia per elaborare pagamenti transfrontalieri più rapidi. La piattaforma, utilizzando RippleNet, sarà in grado di elaborare i pagamenti in entrata verso la Thailandia tra importanti corridoi di rimesse da Corea del Sud, Indonesia, Singapore, Israele, Medio Oriente e Golfo. Questa partnership aiuterà tutti i partner commerciali di pagamenti transfrontalieri che si occupano di enormi quantità di transazioni a fare affari in modo più conveniente in Thailandia.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha approvato condizionalmente l’applicazione dell’assicurazione sui depositi di Square Financial Services, la banca industriale creata dal fornitore di servizi di pagamento Square. La mossa apre la strada allo sforzo bancario di Square per diventare operativo il prossimo anno. Secondo un comunicato stampa della FDIC, la nuova banca emetterà prestiti commerciali ai commercianti che utilizzano il sistema di pagamento di Square per gestire le transazioni con carta.

Sono le Hawaii a lanciare Sandbox quale valuta digitale! L’annuncio è arrivato l’altro ieri dall’ufficio del governatore dello stato federato statunitense. Questa iniziativa di due anni, denominata “Digital Currency Innovation Lab”, è uno sforzo congiunto che coinvolge il Dipartimento del Commercio e degli Affari dei Consumatori, la Divisione degli Istituti Finanziari (DFI) e le Hawaii Technology Development Corporation (HTDC).

Oggi il portafoglio e custode di criptovaluta BitGo ha annunciato di aver ottenuto una polizza di “Assicurazione per specie in eccesso” attraverso un mercato assicurativo globale, consentendo ai suoi clienti di acquistare limiti in eccesso superiori alla sua polizza da $100 milioni. La mossa potrebbe essere un segno della continua maturazione del settore assicurativo delle criptovalute, poiché anni fa custodi e grandi scambi nello spazio hanno lottato per garantire l’assicurazione contro la perdita di criptoasset.

L’epidemia di coronavirus ha dunque dimostrato di essere dannosa sia per le grandi che per le piccole imprese. Secondo il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, la sua azienda privilegia la salute dei suoi lavoratori, indipendentemente da ciò continua a servire i propri clienti anche in questo momento critico. Nonostante si unisca alla folla di tecnici che lavorano da casa, Ripple è ancora determinata a dare una mano a chi ne ha bisogno. Garlinghouse afferma che stanno “facendo tutto il possibile” per consentire alle persone di inviare pagamenti transfrontalieri ai propri cari.

Oggi il trading di Bitcoin peer-to-peer è aumentato in Venezuela dopo aver chiuso le banche in una quarantena nazionale per combattere la diffusione del coronavirus. Il 17 marzo, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha portato una quarantena a livello nazionale per rallentare la diffusione di COVID-19. Con solo 33 casi di coronavirus finora confermati, l’amministrazione spera che le misure di emergenza impediranno al suo sistema sanitario di essere travolto da un rapido aumento delle infezioni.

Due cittadini canadesi sono stati condannati a due anni di prigione negli Stati Uniti per una truffa sui bitcoin eseguita tramite la piattaforma di microblogging Twitter. I presunti truffatori, Karanjit Singh Khatkar e Jagroop Singh Khatka, sono stati condannati a 24 mesi di carcere federale con tre anni di rilascio controllato per aver cospirato e aver commesso frodi e riciclaggio di denaro.

Come ormai molti di voi sanno, il coronavirus ha creato un rallentamento economico che ha avuto un impatto enorme sui mercati finanziari e azionari di tutto il mondo. Naturalmente, ha anche causato un grave impatto negativo sul mercato delle criptovalute. Bitcoin ha perso il 40% del suo valore in un giorno. Mentre l’intero mercato ha visto la perdita di circa 150 miliardi di dollari. Anthony “Pomp” Pompliano, è un noto commentatore di criptovaluta. Nonché co-fondatore e partner di Morgan Creek Capital, tenterà di fornire alcune possibili soluzioni. Spiegando le ragioni dell’attuale tracollo del mercato.

Negli ultimi 10 anni, oltre la metà di tutti i bug di sicurezza che sono stati armati riguardavano due framework di applicazioni: Apache Struts e WordPress. Un recente studio incentrato sull’analisi di tutte le vulnerabilità divulgate nell’ultimo decennio ha portato a una scoperta piuttosto interessante. Secondo gli analisti, circa il 55% di tutte le vulnerabilità di sicurezza che sono state scoperte, armate e sfruttate durante questo periodo erano solo per due principali framework applicativi: Apache Struts e WordPress.

