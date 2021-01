TFT: nasce l’abbonamento settimanale per i servizi ferroviari. Seri, recepite nuove esigenze nostra utenza

(FERPRESS) – Siena, 28 GEN – Nuove soluzioni di abbonamento ai servizi ferroviari di TFT, Trasporto Ferroviario Toscano Spa, pensate per accogliere le mutate esigenze dell’utenza dei servizi di mobilità pubblica.

Nasce così, in via sperimentale e per l’anno in corso 2021, il nuovo abbonamento settimanale, sia con tariffa ordinaria che integrata bus+treno, così da accogliere le numerose richieste arrivate in questo ultimo periodo a causa dell’emergenza Covid. La nuova soluzione è acquistabile online o in biglietteria.

