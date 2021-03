TfL e Siemens Mobility svelano il progetto dettagliato dei nuovi treni della linea Piccadilly

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Transport for London (TfL) e Siemens Mobility hanno presentato oggi il progetto dettagliato dei treni Tube di nuova generazione per la linea Piccadilly, che saranno presto in produzione per sostituire la flotta esistente degli anni ’70.

I treni attualmente in circolazione sulla linea sono diventati sempre più inaffidabili e costosi da mantenere e avranno 50 anni quando verranno sostituiti. Nonostante l’impatto devastante che la pandemia di coronavirus ha avuto sulle sue finanze, TfL continua a sostituire queste risorse, il che significa che dal 2025 nuovi e spaziosi treni “Inspiro London” serviranno i clienti sulla linea Piccadilly, a prova di futuro per garantire che siano adatti per molti anni a venire.

Con l’introduzione dei nuovi treni sulla linea Piccadilly, l’attuale flotta verrà gradualmente ritirata dal servizio passeggeri e la frequenza dei treni nelle ore di punta aumenterà da 24 a 27 treni all’ora a partire dalla metà del 2027. Si tratta di un treno ogni 135 secondi negli orari di punta e rappresenta un aumento del 23% della capacità di servizio di punta.

I treni della metropolitana all’avanguardia miglioreranno in modo significativo l’esperienza di milioni di clienti, con porte più larghe e carrozze più lunghe, percorribili e climatizzate per viaggi più confortevoli. I nuovi treni ottimizzano lo spazio per vantare il 10% di capacità in più, oltre ad essere significativamente più leggeri rispetto ai progetti esistenti, il che significa che l’efficienza energetica è aumentata e i danni ai binari sono ridotti.

Ciò si ottiene utilizzando un design articolato innovativo, il che significa che sono necessari meno carrelli (le strutture contenenti le ruote, i motori e le sospensioni per supportare e alimentare il treno) per treno a lunghezza intera. Ciò fornisce l’ulteriore vantaggio di una guida più fluida.

Anche i nuovi treni sono stati progettati pensando alla sostenibilità. Sono recuperabili al 95% e offrono anche capacità di frenata rigenerativa, sistemi di trazione all’avanguardia, illuminazione a LED e gestione avanzata dell’energia. Ciò significa che il consumo di energia è ridotto del 20% rispetto alla flotta esistente. I treni più lunghi, più spaziosi e con aria condizionata saranno completamente attraversabili, aumentando l’accessibilità e assicurando che i clienti possano spostarsi facilmente verso le aree più tranquille del treno. Il design del treno è stato sviluppato con il feedback regolare dell’Independent Disability Advisory Group (IDAG) del TfL e del Forum sull’accessibilità del TfL.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato: “Questi nuovi treni tanto necessari rappresenteranno un grande passo avanti per la nostra città, migliorando la frequenza, l’affidabilità e la capacità sulla linea Piccadilly. La continua modernizzazione della metropolitana – che ha visto una trasformazione negli ultimi due decenni – è una parte fondamentale della mia strategia sui trasporti per rendere Londra un luogo più verde, più accessibile e più accessibile. Ma abbiamo bisogno di investimenti per continuare questo lavoro. Continuerò a fare pressioni sul governo per fornire un modello di finanziamento sostenibile a lungo termine per TfL, che ci consentirebbe di effettuare ulteriori aggiornamenti all’infrastruttura obsoleta della rete, rilanciare la nostra economia e fornire una ripresa verde per Londra e il paese più ampio “.

I nuovi treni sono un buon esempio di come l’investimento in TfL sia un investimento nell’economia del Regno Unito, con 55 centesimi di sterlina investiti nel miglioramento della metropolitana di Londra spesi al di fuori di Londra. Il cinquanta per cento della nuova flotta di treni sarà costruito a Goole, nello Yorkshire orientale, impiegando fino a 700 persone in ruoli di ingegneria e produzione, 250 nella fase di costruzione e 1.700 nella più ampia catena di fornitura. Il mese scorso Siemens Mobility ha annunciato 50 milioni di sterline di contratti correlati per i fornitori del Regno Unito, incluso un numero per i componenti dei treni. Questi includevano quasi 6 milioni di sterline in contratti per LPA Lighting, con sede nello Yorkshire, per fornire l’illuminazione interna del treno, e Baker Bellfield, fornitori con sede nelle Midlands, per la fornitura di pareti divisorie della cabina e I M Kelly per i sedili del conducente e i poggiapiedi.

L’ordine per i nuovi treni della linea Piccadilly, insieme ad un ulteriore investimento nel segnalamento non ancora finanziato, sosterrebbe 25.000 nuovi posti di lavoro nella capitale, oltre a sostenere la prossima generazione di lavoratori dei trasporti attraverso posti di apprendistato creati sia da Siemens Mobility , TfL e la più ampia catena di fornitura.

Andy Lord, amministratore delegato della metropolitana di Londra, ha dichiarato: “L’introduzione di nuovi treni moderni e affidabili, disperatamente necessari, sulla linea Piccadilly, e la capacità che forniranno, saranno una spinta per la capitale. Siamo lieti che il nostro investimento in nuovi treni stia aiutando l’economia del Regno Unito e contribuendo alla ripresa dalla pandemia, e non vediamo l’ora di vederli sulla rete negli anni a venire. Investimenti sostenuti a lungo termine ci consentirebbero di introdurre nel tempo treni più moderni per sostituire altre flotte obsolete insieme a nuovi segnali, migliorando i viaggi di milioni di clienti in più e riducendo i costi di gestione della metropolitana”.

William Wilson, CEO di Siemens Mobility Limited, ha aggiunto: “I treni all’avanguardia trasformeranno l’esperienza dei passeggeri della linea Piccadilly. Sono più leggeri, più rispettosi dell’ambiente e a prova di futuro per una lunga durata. Ma i vantaggi non si limitano solo a Londra. La costruzione dei nuovi treni crea nuovi posti di lavoro nel Regno Unito e ampie opportunità per la catena di approvvigionamento. Un ottimo esempio di salire di livello in azione “.

TfL rimane impegnata a migliorare la sua rete come parte dei suoi piani più ampi per sostenere la ripresa del Regno Unito. I piani per i nuovi treni delle linee Bakerloo, Central e Waterloo & City rimangono “pronti per la pala” e potrebbero essere rapidamente portati avanti se un accordo di finanziamento a lungo termine fosse concordato con il governo.

TfL si trova in una posizione unica per contribuire a guidare un futuro forte e resiliente per Londra, in linea con la chiara direzione del governo per una città più efficiente, produttiva e sostenibile, ma per raggiungere questo obiettivo dipende dagli investimenti. Nell’ambito del suo piano di sostenibilità finanziaria, che sta attualmente discutendo con il governo, TfL richiede £ 1,6 miliardi di finanziamenti in conto capitale all’anno tra il 2023 e il 2030, per supportare un nuovo modello di finanziamento meno dipendente dalle entrate delle tariffe. Questo finanziamento di capitale fornirebbe miglioramenti come treni e segnaletica all’avanguardia – il singolo più grande contributo al raggiungimento dell’obiettivo del sindaco per l’80% dei viaggi da effettuare con i mezzi pubblici, a piedi e in bicicletta – e sostenere l’ambizione del sindaco affinché Londra sia a impatto zero entro il 2030.

