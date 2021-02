Tesmec S.p.A.: risultati preliminari consolidati 2020 confermano guidance 2020

(FERPRESS) – Grassobbio, 23 FEB – Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES) (“Tesmec” o la “Società”), società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, comunica i principali risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2020, che confermano le guidance 2020 e le linee guida del Piano Industriale del Gruppo per il periodo 2020-2023, nonostante un primo semestre dell’anno influenzato negativamente dalla diffusione della pandemia da COVID-19 e dalle conseguenti azioni intraprese dalle autorità pubbliche per contenerla.

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: “Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile, caratterizzato da eventi di natura straordinaria e non prevedibili come la pandemia da COVID-19, i risultati registrati dal Gruppo sono in linea con le previsioni del Piano Industriale 2020-2023 presentato al mercato durante il roadshow relativo all’aumento di capitale, che abbiamo chiuso con successo durante il quarto trimestre dell’anno. Il livello del nostro backlog ci consente di affrontare il 2021 positivamente, avendo a disposizione mezzi e risorse per far fronte agli sviluppi nei settori di riferimento. Il piano strategico del Gruppo si conferma, quindi, focalizzato su driver di crescita come la digitalizzazione, la sostenibilità e l’energy transition.”

In dettaglio, al 31 dicembre 2020 i Ricavi preliminari proforma sono pari a circa 173 milioni di euro, a conferma delle proiezioni di chiusura fornite al mercato dal Gruppo in sede di presentazione del Piano Industriale 2020-2023, rispetto ai 199,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019 proforma ed ai 200,7 milioni di euro no proforma. I Ricavi preliminari no proforma sono invece pari a circa 171 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La variazione rispetto all’esercizio 2019, generatasi nel corso del primo semestre dell’anno, è principalmente riconducibile al rallentamento delle attività produttive a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai blocchi relativi alla circolazione delle merci e al lockdown disposto in conseguenza di detta emergenza.

L’EBITDA preliminare proforma al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa 23 milioni di euro, nella mediana dei forecast 2020 forniti al mercato, rispetto ai 30 milioni di euro al 31 dicembre 2019 proforma. Il Gruppo, dopo aver affrontato un primo semestre caratterizzato da una contrazione dei margini a causa della riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed avviato le azioni necessarie al fine del contenimento dei costi e dell’efficientamento della struttura aziendale, ha conseguito nel corso del terzo e quarto trimestre le marginalità attese e comunicate. L’EBITDA preliminare no proforma al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa 21 milioni di euro, rispetto ai 27,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019 no proforma.

L’EBIT preliminare proforma al 31 dicembre 2020 risulta negativo e pari a circa 0,6 milioni di euro. Tale risultato è influenzato dagli ammortamenti relativi alla flotta del Gruppo 4Service, dai relativi criteri di ammortamento più veloci sulle flotte e da un tasso di ammortamento pieno adottato dal Gruppo nonostante i mesi di non utilizzo legati alla situazione pandemica da COVID-19. L’EBIT no proforma risulta negativo per circa 0,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Nel corso dell’esercizio Tesmec ha registrato perdite su cambi per circa 3,3 milioni di euro principalmente non realizzate, in peggioramento rispetto all’andamento di settembre a causa della performance negativa del Dollaro americano e dell’incertezza riscontrata nel contesto statunitense nel corso dell’ultimo trimestre.

L’Indebitamento Finanziario Netto preliminare è pari a circa 104 milioni di euro, senza l’impatto positivo di cassa derivante dell’aumento di capitale sarebbe pari a circa 128 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 130,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019 ed ai 137,8 milioni di euro al 30 settembre 2020, grazie alla gestione operativa. L’Indebitamento Finanziario Netto include passività finanziarie relative ai diritti d’uso (IFRS 16) per circa 22 milioni di euro.

Il Portafoglio ordini, pari a circa 282 milioni di euro, risulta in crescita sia rispetto ai 188,0 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia ai 238 milioni al 30 settembre 2020.

