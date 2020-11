Tesmec S.p.A.: ok da Consob a emissione di azioni ordinarie per aumento di capitale

(FERPRESS) – Grassobbio, 19 NOV – Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o la “Società”) rende noto di aver ricevuto in data 18 novembre 2020 l’autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo (il “Prospetto”) relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione che verranno emesse nel contesto dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 settembre 2020 e 16 novembre 2020, in esercizio parziale della delega conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 maggio 2020 (l’“Offerta in Opzione”).

Pubblicato da COM il: 19/11/2020 h 11:03 - Riproduzione riservata