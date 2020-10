Tesmec: CdA approva Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020. Confermate linee guida di Piano e Guidance 2020

(FERPRESS) – Roma, 30 OTT – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2020, che risulta influenzato nel corso del primo semestre dalle azioni intraprese dalle autorità pubbliche per contenere la diffusione della pandemia da COVID-19 ed ha registrato nel corso del terzo trimestre ricavi in linea con l’esercizio precedente, una migliore contribuzione in termini di marginalità ed un indebitamento finanziario netto in riduzione rispetto al 30 giugno 2020 che conferma il trend di miglioramento atteso per la chiusura dell’esercizio.

Pubblicato da COM il: 30/10/2020 h 13:24