Tesmec: approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre

(FERPRESS) – Milano, 5 NOV – Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2021.

Il terzo trimestre conferma il trend del primo semestre con ricavi a livelli pre-COVID, seppur rallentati da fattori esterni che hanno causato ritardi di produzione e consegne, e un deciso miglioramento della marginalità e dell’utile

L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA così definito rappresenta una misura utilizzata dal

management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa.

L’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.

L’indebitamento finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti

comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie correnti e non correnti, incluse le passività finanziarie da leasing, del valore rispetto sempre al 30 settembre 2019, nonostante una performance australiana inferiore alle attese a seguito del prolungato lockdown. Ricavi, tuttavia, non allineati ai target previsti del periodo a causa dei ritardi generati sul mercato americano, dove il Gruppo non ha ancora colto i benefici dei trend di crescita nei settori industriali ove Tesmec opera e per il quale sono state avviate le contromisure organizzative necessarie, culminate con la nomina di un nuovo CEO, il cui obiettivo è di cogliere le opportunità previste per l’esercizio 2022.

La posizione finanziaria netta risulta in miglioramento sia rispetto al 30 giugno 2021, che al 30 settembre 2020, ma è condizionata dall’incremento del capitale circolante netto del periodo e dal ritardo degli incassi relativi ai contratti del settore ferroviario.

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: “I primi nove mesi 2021 sono stati particolarmente sfidanti per il nostro Gruppo, che, nonostante un quadro macroeconomico incerto a causa della persistenza delle incertezze generate dalla pandemia e delle criticità sul mercato degli approvvigionamenti e dei noli, chiude con ricavi in linea rispetto a quelli dei primi nove mesi 2019, ma con un marcato miglioramento delle marginalità e del risultato netto, generato dall’integrazione dei vari modelli di business e dal contributo di settori sui quali Tesmec ha investito e creduto negli ultimi anni, il segmento Energy- Automation ed il settore Ferroviario. Tali fattori ci permettono di essere confidenti sul 2021 e sull’arco di Piano. Intendiamo, quindi, proseguire lo sviluppo del nostro business in settori strategici sfruttando i piani di rilancio dei vari Paesi di riferimento, grazie alle nostre tecnologie innovative, alla nostra competenza

riconosciuta a livello internazionale e alla nostra organizzazione in evoluzione.

Nostro obiettivo sarà, inoltre, puntare sulla sostenibilità, con una quota di fatturato “green” in ulteriore crescita coniugato con un approccio

sostenibile in tutti i nostri business. Il Gruppo conferma le linee guida del suo Piano Industriale che puntano al consolidamento del business, ad investimenti con alto impatto sostenibile, all’implementazione di iniziative legate all’efficientamento operativo al fine di generare flussi di cassa e ridurre l’Indebitamento Finanziario Netto.”

In dettaglio, i Ricavi del settore Trencher al 30 settembre 2021 ammontano a 84,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 66,2 milioni di euro al 30 settembre 2020, seppur impattato dai ritardi dovuti alle criticità sulla supply chain ed alla performance negli USA dove il Gruppo sta affrontando un cambio di business model per cogliere le opportunità di mercato, anche grazie alla nomina del nuovo CEO. La crescita è stata registrata soprattutto nel settore delle energie rinnovabili e Telecom, con un incremento della quota di fatturato sostenibile. Al 30 settembre 2021 il portafoglio ordini del settore Trencher risulta pari a 79,2 milioni di euro (rispetto ai 92,0 milioni di euro al 30 settembre 2020).

Il settore Ferroviario registra Ricavi al 30 settembre 2021 pari a 22,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 21,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2020. Tale settore è stato quello meno condizionato nell’esercizio precedente dal periodo di lock down, tuttavia, i ricavi risentono del ritardo nella partenza di nuovi Progetti che impattano il breve periodo e non l’Outlook di medio-lungo. Nel settore ferroviario il

portafoglio ordini confermato risulta pari a 98,8 milioni di euro al 30 settembre 2021 (rispetto ai 69,0 milioni di euro al 30 settembre 2020) con una ulteriore crescita attesa nell’ultimo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda il settore Energy, i Ricavi al 30 settembre 2021 ammontano a 36,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 29,2 milioni di euro realizzati al 30 settembre 2020. Anche in questo settore si segnala una ripresa trainata dalla crescita degli investimenti. In particolare, il segmento Tesatura registra ricavi per 24,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 20,9 milioni di euro al 30 settembre 2020, mentre il segmento Energy-Automation consegue ricavi pari a 12,2 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8,2 milioni di euro al

30 settembre 2020. Le attività commerciali del settore hanno registrato una forte accelerazione ed infatti il portafoglio ordini confermato risulta pari a 84,6 milioni di euro (rispetto ai 77,0 milioni di euro al 30 settembre 2020), di cui 69,5 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation. Il Gruppo, inoltre, prevede nei prossimi mesi un rafforzamento del trend di crescita del settore Energy trainato dal processo di transizione energetica che sta coinvolgendo i Paesi in cui opera Tesmec.

A livello geografico, il Gruppo Tesmec mantiene una distribuzione percentuale delle vendite sostanzialmente in linea con i primi nove mesi dell’ultimo esercizio, con un incremento in Europa compensato da un rallentamento in Nord America e in Australia, e una ripresa delle attività nell’area mediorientale.

L’EBITDA risulta pari a 21,2 milioni di euro, in aumento sia rispetto ai 15,7 milioni di euro al 30 settembre 2020, sia rispetto ai livelli pre-COVID quando al 30 settembre 2019 si attestava a 17,4 milioni di euro. Tale risultato è principalmente riconducibile alla performance dei settori Energy e Ferroviario, caratterizzati da prodotti a più alto valore aggiunto e tecnologico in linea con le aspettative del Piano Industriale 2020-2023, alle razionalizzazioni intraprese nel periodo, che hanno bilanciato una performance negativa del settore

Trencher sul territorio australiano e sul mercato americano.

Il Risultato Operativo (EBIT) al 30 settembre 2021 del Gruppo Tesmec risulta pari a 4,8 milioni di euro, in forte aumento rispetto agli 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2020.

Gli oneri al netto dei proventi finanziari del Gruppo Tesmec al 30 settembre 2021 sono pari a 1,6 milioni di euro, rispetto ai 6,6 milioni di euro al 30 settembre 2020. Tale variazione è da attribuire a utili su cambi per circa 1,9 milioni di euro, principalmente non realizzati, in miglioramento rispetto all’andamento del periodo di riferimento, con una performance contraria e positiva del dollaro americano.

L’Utile Netto al 30 settembre 2021 è pari a 2,0 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ad un risultato negativo per 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2020.

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 116,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 118,5 milioni di euro al 30 giugno 2021 e ai 137,8 milioni di euro al 30 settembre 2020. Al 31 dicembre 2020 l’Indebitamento Finanziario Netto era pari a 104,4 milioni di euro. La variazione rispetto alla chiusura dell’esercizio 2020 è legata principalmente all’aumento del capitale circolante operativo, in particolare alla voce magazzino, cresciuto per far fronte agli impegni dell’ultimo trimestre, ed alle tensioni sul mercato degli approvvigionamenti e dei noli. L’Indebitamento Finanziario Netto include passività finanziarie relative ai diritti d’uso (IFRS 16) per circa 21,9 milioni di euro principalmente legate all’immobile di Grassobbio e alla flotta Trencher utilizzata per i noleggi.

