Terzo Valico–Nodo di Genova: attivata prima tratta nuova linea a Rivalta Scrivia. Opera avanza al 55%

(FERPRESS) – Genova, 1 SET – Attivato oggi il nuovo tratto di linea nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto della società di ingegneria Italferr (Gruppo FS Italiane), sotto l’egida del Commissario straordinario di Governo, Calogero Mauceri. Con questa nuova milestone, i lavori del Terzo Valico hanno raggiunto un avanzamento progressivo del 55% circa.

