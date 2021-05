Terzo Valico dei Giovi: presentato ad Alessandria un progetto condiviso per il territorio

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – Nuove infrastrutture ferroviarie e stradali per connettere persone e merci, ma non solo. Anche riqualificazione di borghi e edifici storici, creazione di sentieri e percorsi ciclabili, parchi giochi e impianti sportivi. Depurazione delle acque, illuminazione e digitalizzazione. Piccoli e grandi progetti condivisi con i cittadini, che siano utili alle comunità che abitano quei luoghi e allo sviluppo sostenibile del Paese. Costruire un’infrastruttura sostenibile, nella visione del Gruppo FS, significa non solo migliorare l’accessibilità di un territorio, ma anche dar vita a un vero e proprio progetto sociale, valorizzando quei luoghi dal punto di vista storico, culturale, turistico, ambientale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/5/2021 h 14:04 - Riproduzione riservata