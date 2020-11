Terzo Valico dei Giovi: oltre 2.300 imprese con Webuild nell’Alta Velocità tra Genova e Milano

(FERPRESS) – Genova, 23 NOV – È una delle opere infrastrutturali più importanti oggi in costruzione in Italia. Una linea ad alta capacità veloce che permetterà il collegamento tra Genova e Milano in circa un’ora unendo il Nord dell’Italia con il resto d’Europa. Un enorme sforzo costruttivo, profuso dal Gruppo Webuild che guida il consorzio Cociv incaricato della realizzazione dell’opera, al quale stanno dando da anni il loro contributo 2.314 aziende.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/11/2020 h 12:25 - Riproduzione riservata