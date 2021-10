Terni: ok Consiglio comunale a finanziamento per trasporto sostenibile. Quasi 7 mln per l’avvio della Hydrogen Valley

(FERPRESS) – Terni, 26 OTT – Il consiglio comunale di Terni, nella seduta odierna, ha ratificato con 20 voti a favore e 11 astenuti la delibera di giunta che approva la scheda tecnica e la documentazione da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per accedere al contributo di quasi 7 milioni di euro in tre anni da destinare all’acquisto di autobus a idrogeno per il trasporto pubblico locale e alla realizzazione dell’impianto per lo stoccaggio e il rifornimento.

Pubblicato da COM il: 26/10/2021 h 10:21 - Riproduzione riservata