Termoli-Lesina: De Lorenzis e Scagliusi (M5S), via ai lavori del primo lotto è ottima notizia per il territorio

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – “Grazie al lavoro fatto in questi anni dal Movimento 5 Stelle insieme al sottosegretario Giancarlo Cancelleri è finalmente partita la fase di progettazione esecutiva e di realizzazione del raddoppio del primo lotto, tra Lesina e Ripalta, della linea ferroviaria adriatica. Si elimina così l’attuale ‘collo di bottiglia’ che penalizza gli utenti e si migliora la qualità del servizio lungo la direttrice Lecce-Bologna, mantenendo la giusta attenzione sulla tutela ambientale”. Lo affermano i deputati pugliesi del Movimento 5 Stelle Diego De Lorenzis ed Emanuele Scagliusi, entrambi in commissione Trasporti.

