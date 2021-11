Terminal San Giorgio: nuova gru green in banchina. Contratto da oltre 5 mln con Konecranes

(FERPRESS) – Genova, 18 NOV – Il multipurpose terminal genovese si attrezza per accogliere le navi di ultima generazione post-Panamax. Terminal San Giorgio ha siglato un contratto da oltre 5 milioni di euro con Konecranes, azienda leader nel settore, per la consegna di una nuova gru mobile e super performante.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it