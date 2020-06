Teramo: confronto tra Comune e D’Annuntiis su TPL e sperequazione tra i capoluoghi della regione

(FERPRESS) – Teramo, 18 GIU – Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e l’assessore municipale alla mobilità Maurizio Verna, hanno incontrato il sottosegretario regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis, col quale hanno affrontato alcune problematiche inerenti il trasporto pubblico locale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it