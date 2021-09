Tesmec festeggia il 70° anniversario dalla sua fondazione con un evento presso l’Accademia Carrara

(FERPRESS) – Bergamo, 22 SET – Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, festeggia il 70° anniversario dalla sua fondazione con un evento presso l’Accademia Carrara di Bergamo che celebra una storia di crescita ininterrotta e di continua evoluzione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it