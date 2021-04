Telt: firmata convenzione 2021 con AFITF. Dalla Francia ulteriori 855 mln che si aggiungono ai circa 500 già stanziati

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Il Ministero della Transizione Ecologica e Solidale, attraverso l’agenzia per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto di Francia (AFITF), e TELT hanno sottoscritto la convenzione che finanzia per il 2021 i lavori definitivi delle opere della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

