Telt: in corso la prima fase di trasformazione del sito italiano da cui si scaverà il tunnel di base

(FERPRESS) – Torino, 22 GIU – È in corso la prima fase dell’allargamento del cantiere per la Torino-Lione a Chiomonte, che consente l’avvio dei lavori connessi alla realizzazione del tunnel di base. Le attività iniziate questa notte, che rientrano nel programma condiviso da Italia e Francia con l’Unione europea, sono il primo passo per far partire nei prossimi mesi circa 200 milioni di opere in Piemonte.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/6/2020 h 17:11 - Riproduzione riservata