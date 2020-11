Telt aderisce a Unione industriale di Torino e Medef Savoie per promuovere imprenditorialità

(FERPRESS) – Torino, 27 NOV – TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin fa ingresso nell’Unione Industriale di Torino e nell’omologa MEDEF Savoie, con l’obiettivo di promuovere i valori dell’imprenditorialità e dell’interesse binazionale e per sottolineare il ruolo del collegamento ferroviario sul Corridoio Mediterraneo, insieme al valore delle relazioni tra i due Paesi e del lavoro che TELT sta conducendo con governi, imprese e comunità.

