Telesia: smart solution per la gestione del flusso passeggeri in totale sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha imposto alle aziende del TPL nuovi modelli di gestione dei flussi dei passeggeri che utilizzano i mezzi di trasporto, spingendo l’intero settore a valorizzare non più solo la funzione di trasportare persone, ma, in misura ancora più attenta, il proprio delicato ruolo di primo touchpoint fuori casa, nel quale poter informare e guidare i cittadini a comportamenti responsabili per

loro stessi e per l’intera comunità.

Telesia, societò partner da oltre 30 anni degli operatori di TPL, ha scelto di dedicare questo momento così delicato alla ricerca di soluzioni per ridare, nel più breve tempo possibile e con la massima sicurezza, la fiducia dei passeggeri in un comparto strategico per la ripresa, anche economica, del Paese.

Dal serrato confronto con le funzioni preposte dei principali gestori delle location di trasporto pubblico e la verifica delle esigenze dei diversi mezzi di trasporto, è nata la piattaforma PMA (People Movement Analyzer), soluzione che consente analisi statistiche in tempo reale dei flussi dei passeggeri integrandosi con tutte le periferiche di raccolta dati presenti e fornendo informazioni contemporaneamente ai passeggeri sull’affollamento dei mezzi e alle sale operative dei gestori per l’ottimizzazione del sistema.

Come noto, Telesia è già presente da molti anni con le proprie tecnologie multimediali in molte infrastrutture dedicate al trasporto pubblico e privato – aeroporti, metropolitane, ferrovie, autobus e treni dei metrò, biglietterie delle principali città italiane – con circa 5.000 monitor informativi attualmente operativi e gestititi in tempo reale attraverso le proprie soluzioni:

– QuickPublish, la piattaforma dedicata al data management, al content management e all’interfaccia utente;

– Omnia 4K, il decoder universale proprietario adatto a qualsiasi monitor;

– WeCounter®,, il sistema adottato da alcuni anni per il calcolo delle audience degli spot pubblicitari dai principali canali Go Tv e dai network di DOOH.

“La nuova piattaforma PMA rappresenta l’evoluzione del sistema WeCounter®, con la quale abbiamo raccolto la duplice sfida di individuare in tempi brevi un sistema semplice e affidabile, disponibile a bordo di bus e treni, ma anche nei luoghi di attesa come paline elettroniche, fermate, banchine e stazioni e che fosse anche economicamente accessibile.” afferma il Direttore Tecnico Stefano Nuccio.

Grazie ad un algoritmo complesso e attraverso parametri personalizzabili, il PMA fornisce l’indice di affollamento in tempo reale per supportare il processo di contingentamento dei passeggeri in relazione al riempimento della singola location e del mezzo di trasporto.

Il PMA di Telesia, di veloce installazione e facile personalizzazione, garantisce ai gestori di essere abilitati in breve tempo, su tutta la rete e in qualunque location, alla realizzazione di un sistema tecnologico di supporto affidabile, performante e scalabile.

La nuova piattaforma nasce per integrarsi in diversi contesti tecnologici: può ricevere i dati rilevati dai propri apparati (il sensore PMA955), come anche forniti da terze parti, li elabora e prevede diffusioni personalizzate in tempo reale grazie a device dedicati e/o eventualmente già disponibili.

Il PMA permette poi di gestire i flussi ed ottimizzare il servizio sul lungo periodo grazie agli analytics, disponibili in cloud 7/7 H24 con connessione web securizzata.

Questo consentirà di fornire un servizio di trasporto sempre più allineato con le reali esigenze di mobilità dei passeggeri e permetterà ai viaggiatori di avere delle informazioni in tempo reale sullo stato

dell’affollamento per potersi regolare di conseguenza.

“Con la Fase 2, milioni di italiani sono tornati a muoversi con i mezzi pubblici, i cui gestori sono chiamati a un’importante ed impegnativa attività di monitoraggio e indirizzo dei relativi flussi. Siamo felici di

offrire loro il nostro contributo con una soluzione agile e che non comporta investimenti ingenti, necessariamente destinati all’offerta di trasporto che le nuove regole di distanziamento sociale richiedono”, dice Gianalberto Zapponini, amministratore delegato di Telesia, quotata all’Aim di Borsa Italiana dal Febbraio 2017.

Quello che è accaduto ha insegnato che è necessario allocare le (poche) risorse disponibili nell’ottica di privilegiare l’investimento per la gestione di eventi a cui essere preparati, piuttosto che limitarsi alla valutazione del costo dell’acquisto in fase emergenziale.

In questo senso, da settembre in poi, con la riapertura delle scuole, il sistema di trasporto pubblico dovrà restare la spina dorsale della mobilità nei grossi centri urbani, e non solo, che non possono assorbire il massiccio utilizzo dell’auto privata, anche se mitigato dalla “mobilità dolce”.

Perché ciò accada, il TPL deve riacquisire la fiducia dei clienti consentendo la gestione dei flussi anche negli orari di punta e in concomitanza con eventi di grande richiamo di pubblico nelle città.

La soluzione PMA per le metropolitane e per i treni regionali, diffonde in tempo reale l’affollamento dei singoli treni verso i gestori, e i passeggeri in attesa nella successiva stazione, attraverso i sistemi informativi presenti nelle banchine di attesa come i monitor di Telesia o altri segnalatori già disponibili o adottati successivamente.

Per i bus, le cui fermate sono generalmente sprovviste di segnalatori, PMA permette di diffondere l’informazione sullo stato di affollamento dell’autobus in arrivo, grazie alle app del gestore.

Come tutte le soluzioni tecnologiche, questa nuova piattaforma, è di supporto al fattore umano fornendo utili informazioni aggiuntive per orientare il comportamento dei viaggiatori, e coadiuvare il lavoro

svolto dal personale del servizio pubblico.

Il sistema dei trasporti, infatti, piegato dalla drastica diminuzione dei ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti su ordini di grandezza vicini al 90%, non può certamente, da solo, essere garante del superamento dell’emergenza.

Il TPL può e deve creare le migliori condizioni per cui il cittadino assuma comportamenti responsabili e, grazie alle tecnologie disponibili, si avvii ad un progressivo cambiamento delle abitudini, orientato alla prevenzione del rischio, minimizzando le occasioni potenziali di contagio.

La piattaforma tecnologica di Telesia prevede personalizzazioni studiate sulle esigenze delle diverse aziende di TPL, che potranno così valutare come integrare quanto già disponibile, senza sostituire gli impianti esistenti con ingenti investimenti.

La soluzione di Telesia è ora in fase di studio nelle metropolitane di Milano e Roma che per prime sono state dotate degli strumenti di intelligenza artificiale targati Telesia come il Quickpublish®, Omnia® e WeCounter®.

Pubblicato da COM il: 9/6/2020 h 14:10 - Riproduzione riservata