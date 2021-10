Telepedaggi: Unatras, bene divieto a concessionari autostradali attività di service provider

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Unatras, l’Unione delle associazioni più rappresentative dell’autotrasporto, con il suo presidente Amedeo Genedani, accoglie con favore l’indicazione che il Parlamento ha dato al Governo di prevedere un divieto esplicito a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di pedaggio, direttamente o attraverso società controllate e collegate, per evitare distorsioni concorrenziali e conflitti d’interesse.

