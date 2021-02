Telepass porta a Cortina 2021 il proprio ecosistema di servizi per una mobilità integrata flessibile, sicura e sostenibile

(FERPRESS) – Cortina d’Ampezzo, 5 FEB – Innovazione tecnologica e visione del futuro a servizio dello sviluppo del territorio: Telepass, azienda leader in Italia nel settore dei servizi integrati per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano, è presenting sponsor dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 e porta nella Regina delle Dolomiti una concezione avveniristica della mobilità sostenibile e della fruizione dello sci. Telepass facilita la mobilità di 12 milioni di italiani ogni anno, 4 milioni dei quali si muovono verso la montagna.

La partnership tra Telepass e Fondazione Cortina 2021 nasce da una condivisione di valori e di progettualità per la crescita del territorio e del Paese che va oltre il grande appuntamento sportivo, e avrà come direttrice di sviluppo una mobilità smart e sostenibile, anche sulle piste da sci.

La mission di Telepass è facilitare l’accesso alle diverse modalità di spostamento, in uno scenario di mobilità in forte trasformazione verso servizi di nuova generazione dedicati alla persona. Telepass, quale dinamico protagonista della smart mobility con le sue soluzioni digitali, diventa un partner di innovazione tecnologica anche per la località di Cortina, capace di rendere più semplice ed efficiente la fruizione delle piste.

Con l’occasione dei Mondiali, si inaugura l’attivazione del servizio Skipass di Telepass anche nel comprensorio cortinese, per sciare a Cortina d’Ampezzo senza fare code alla biglietteria, pagando la migliore tariffa applicata dal comprensorio per il tempo effettivo di permanenza sulle piste. Il servizio è già attivo in altri 20 comprensori, per un totale di oltre 1.500 km di piste e mira a semplificare e rendere l’attività sciistica una piattaforma integrata e intelligente, safe and clean.

“Telepass è una società che guarda al futuro e crede nella crescita attraverso l’innovazione – ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass – con l’obiettivo di rendere la mobilità un’esperienza unica e semplice. Con lo sci alpino abbiamo molti punti in comune. Come gli atleti tra i pali, anche i nostri clienti devono potersi spostare in modo veloce, fluido e preciso negli slalom della propria mobilità quotidiana. E da questo desiderio di semplificare la vita degli italiani è nato anche lo Skipass di Telepass che permette di saltare le code e godere appieno delle giornate in montagna, in inverno così come in estate. Oggi, con il supporto ai Campionati del Mondo di Cortina 2021, vogliamo dare un segnale positivo al settore dello sport e dello sci e, al contempo, un sostegno concreto all’Italia che dimostrerà ancora una volta a tutto il mondo di essere un Paese avanzato, efficiente e affidabile. Esattamente come accadde durante i mondiali di calcio del 1990, anno di nascita di Telepass”.

Pubblicato da COM il: 5/2/2021 h 16:28 - Riproduzione riservata