Telepass e A4 Holding si uniscono in case history di successo su mobilità sostenibile dimostrando ottimi risultati su impatto ambientale

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – Telepass, leader europeo nel servizio di telepedaggiamento, che ha introdotto e promosso in Italia oltre trent’anni fa, e il gruppo A4 Holding che controlla la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., concessionaria delle tratte autostradali A4 da Brescia a Padova e A31 Valdastico, si uniscono in una case history di successo sulla mobilità sostenibile, dimostrando ottimi risultati sull’impatto ambientale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it