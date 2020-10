Telepass: accordo con Arval. Noleggiare un’auto connessa è ancora più facile e conveniente

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Telepass, in partnership con Arval Italia, società leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, ha attivato una speciale promozione che consente in pochi click di noleggiare un’auto, sottoscrivere in modalità paperless tutti i contratti e ricevere il veicolo direttamente sotto casa, nelle grandi città e nei piccoli centri urbani.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/10/2020 h 13:32 - Riproduzione riservata