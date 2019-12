telent si aggiudica un contratto per la gestione delle risorse di comunicazione di Transport for London

(FERPRESS) – Roma, 20 DIC – telent Technology Services Ltd (telent), una delle principali società britanniche di servizi tecnologici e di rete, è stata nuovamente selezionata da Transport for London (TfL) per gestire una vasta e complessa gamma di risorse di comunicazione, tra cui altoparlanti di indirizzo pubblico, telecamere a circuito chiuso all’interno e sugli edifici, punti di assistenza clienti e visualizzazione delle informazioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 20/12/2019 h 10:45 - Riproduzione riservata