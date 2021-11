TEA: fermo nazionale dei trasportatori eccezionali da domenica 14 contro i nuovi limiti di peso

(FERPRESS) – Verona, 11 NOV – Oggi 11 novembre 2021 entra in vigore il DL 121/2021 che di fatto introducendo il comma 2BIS all’articolo 10 pone fine a tutto il trasporto in condizioni di eccezionalità legato al mondo siderurgico.

‘’Oggi l’Italia ha fatto un grande passo indietro’’, dichiara Luca Civolani Presidente di TEA, (Trasportatori Eccezionali Associati) Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministero dei Trasporti per la filiera dei trasporti eccezionali. ‘’Tutto il mondo ci chiede di non inquinare e di salvaguardare il nostro futuro, il nostro pianeta, per questo noi andiamo a triplicare i camion in strada? Non aumenta la sicurezza, anzi diminuisce, aumentano i rischi per tutti gli utilizzatori della strada e si crea una ricaduta occupazionale che farà perdere il posto di lavoro a migliaia di famiglie italiane. Questo accadrà nei prossimi giorni, perché con il provvedimento varato per trasportare gli stessi volumi di coils o lamiere grezze che oggi viaggiano su un camion ce ne vorranno tre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 16:45 - Riproduzione riservata