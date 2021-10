Tavolo Ministeriale su crisi trasporto aereo: Uilt, si pongano in essere azioni per rilancio intero settore in legge di bilancio

(FERPRESS) – Roma, 20 OTT – “È in corso l’incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito del confronto sulla drammatica crisi di tutto il trasporto aereo. Questo era un tavolo che attendevamo da molto tempo, la crisi Covid ha provocato Il crollo del mercato determinando la crisi occupazionale ed industriale di tutto il comparto con conseguenze disastrose” così il Segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale, Ivan Viglietti in una nota.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/10/2021 h 11:52 - Riproduzione riservata