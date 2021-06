Taranto: si arricchisce la proposta di mobilità avviata dall’amministrazione Melucci con monopattini in sharing MoiMoi

(FERPRESS) – Taranto, 22 GIU – La MoiMoi inaugura il proprio servizio di monopattini in sharing nella città di Taranto. In questa prima fase di lancio la start up pugliese porta sulle strade del capoluogo ionico 100 monopattini in modalità free floating.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/6/2021 h 10:05 - Riproduzione riservata