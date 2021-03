Taranto: si amplia il network di bike sharing pubblico BicinCittà grazie all’attivazione di PISTA!

(FERPRESS) – Taranto, 9 MAR – E’ stato inaugurato ufficialmente ai Giardini Virgilio, il sistema di bike sharing pubblico di Taranto “PISTA!”.

Un progetto nato grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, che ha come obiettivo sviluppare una mobilità sostenibile, in grado di promuovere tra i cittadini la cultura degli spostamenti in bicicletta per contrastare l’inquinamento urbano e per offrire un servizio di mobilità green ai turisti che visitano la città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/3/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata