Taranto: Rcm completa in anticipo la testata del Molo San Cataldo. Il ministro Provenzano all’inaugurazione

(FERPRESS) – Taranto, 1 SET – Con il completamento, in anticipo di quasi due mesi sul cronoprogramma contrattuale, della testata del Molo San Cataldo, la Rcm Costruzioni del gruppo Rainone aggiunge un altro tassello al complessivo e strategico intervento che sta ridisegnando lo scalo marittimo secondo il progetto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it