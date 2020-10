Taranto: presentato progetto delle linee “Bus Rapid Transit”. Melucci, sarà la più grande e innovativa BRT di Italia

(FERPRESS) – Taranto, 15 OTT – Sono stati presentati questa mattina, al sindaco Rinaldo Melucci, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo delle linee “Bus Rapid Transit” di Taranto, sistema di trasporto ad alimentazione elettrica che utilizza la tecnologia degli autobus che viaggiano su apposite corsie preferenziali, con lo scopo di aumentare la rapidità del trasporto su gomma tradizionale e raggiungere prestazioni assimilabili a quelle di una metropolitana classica.

