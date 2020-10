Taranto: Melucci punta ad anticipare l’avvio dei lavori per le 2 BRT, le linee elettriche a transito veloce

(FERPRESS) – Taranto, 27 OTT – Confronto in videoconferenza sul cronoprogramma delle BRT, le due linee elettriche a transito veloce progettate dall’amministrazione Melucci e finanziate dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it