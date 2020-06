Taranto: Melucci, pubblicato il bando per la progettazione delle due nuove linee di bus elettrici veloci

(FERPRESS) – Taranto. 5 GIU – Come avevamo preannunciato solo qualche giorno fa, la realizzazione delle due nuove linee di bus elettrici veloci (Bus Rapid Transit – BRT) sta prendendo forma e ciò che prima era solo un’utopia ora sta divenendo una concreta realtà per il nostro territorio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it