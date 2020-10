Taranto: l’amministrazione Melucci a confronto con i vettori extraurbani in merito all’ordinanza sui bus

(FERPRESS) – Taranto, 9 OTT – Dopo il rinvio degli effetti dell’ordinanza che vieta l’ingresso nella città di Taranto dei bus extraurbani provenienti dal versante nordoccidentale della provincia, l’amministrazione Melucci ha fatto il punto con i vettori Sita Sud, Ferrovie del Sud Est, CTP e la società partecipata Kyma Mobilità, per valutare eventuali e temporanee revisioni del provvedimento che entrerà in vigore il 2 novembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it